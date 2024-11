Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Palermo: le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I ciociari cercano punti per smuoversi dall’ultimo posto in classifica, mentre i rosanero provano ad inserirsi nella lotta per la promozione diretta.vssi giocherà venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI sei punti raccolti sotto la gestione Vivarini hanno costretto la società a cambiare la guida tecnica scegliendo Greco, con il quale i ciociari non hanno più perso ma neanche mai vinto collezionando tre pareggi che non hanno mosso la classifica tanto da rimanere ultimi. Serve una reazione immediata per evitare di rendere un’impresa la scalata verso la salvezza.Momento non facile nemmeno per i rosanero, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque partite, oltre a due sconfitte e due pareggi.