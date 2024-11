Lapresse.it - Elezioni Usa, il presidente del Venezuela Maduro si congratula con Trump

IldelNicolássi èto con Donaldper la sua vittoria alleUsa, insistendo sulla speranza di migliorare i rapporti con Washington dopo anni di ostilità. Il socialista si è rivolto al nuovo inquilino della Casa Bianca: “Nel primo governo, rielettoDonald, non abbiamo fatto bene ma questo è un nuovo inizio”.ha parlato durante un programma televisivo accompagnato dalla moglie Cilia Flores e dalla viceDelcy Rodriguez, ricordando che durante il suo primo mandato daha imposto pesanti sanzioni petrolifere ale ha complottato con l’opposizione per spodestare il governo del suo partito. Il governono ha risposto incarcerando diversi americani e rafforzando i legami con avversari degli Stati Uniti come l’Iran e la Russia, mentre milioni dini fuggivano dalla nazione OPEC.