Liberoquotidiano.it - Digital Well-being: Cisco e OCSE realizzano il primo osservatorio globale del benessere digitale

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - In sintesi•lanciano ilHub per studiare in modo olistico l'impatto della tecnologia sule disegnare politiche inclusive.• L'hub esplora gli effetti della trasformazionee suldelle persone raccogliendo dal pubblico informazioni su temi quali la soddisfazione per la propria vita, la salute mentale, etica e strumenti di IA, competenzei, sicurezza informatica, impegno civico, consapevolezza sul clima, connessioni sociali. Inoltre, permette ai visitatori di consultare i daticorrelati a varie dimensioni del.• La collaborazione con l'si inquadra nel programma diCountryAcceleration, una piattaforma di co-innovazioneche sta aiutando a creare comunità inclusive ed economie resilienti.