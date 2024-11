Inter-news.it - Di Lorenzo: «Positivo giocare con l’Inter! Dimarco merita di stare lì»

Disi proietta alla super sfida tra Inter e Napoli, seconda contro prima della Serie A. Il capitano azzurro parla pure di Federico– Intervenuto a Radio CRC, il capitano del Napoli Giovanni Divuole subito una reazione dopo lo 0-3 subito dall’Atalanta e la vuole contro: «Perdere fa male, ma anche nelle sconfitte si può crescere, fa parte di un percorso, abbiamo analizzato la partita e vogliamo trarre il massimo dalle sconfitte. Si va avanti e si pensa subito alla prossima. Settimana importante, dopo una sconfitta èaffrontare una squadra come. È un test per capire il nostro livello, sono belle daqueste partite. Non vediamo l’ora di affrontare questa grandissima squadra».Diteme le fasce del: ‘Grande squadra’CHAMPIONS LEAGUE – Die la magia della Champions: «A me mancaogni tre giorni, vuol dire che fai competizioni europee come Champions ed Europa League.