Ilgiorno.it - Davide Calgaro e gli 883: “Cisco come i miei amici, dicono tutto senza filtri”

Milano, 7 novembre 2024 – L’amico che dice sempre la verità, quello che nonostantec’è sempre e che ci riporta sempre con i piedi per terra. L’amico che tutti vorremmo al nostro fianco. In una parola:. Nella serie di enorme successo “Hanno ucciso l’uomo ragno”, che racconta la leggendaria parabola degli 883, lui è l’amico storico di Max Pezzali. E in quella serie a impersonare il ruolo di. Ventiquattro anni, milanesissimo,è uno degli astri nascenti non solo del cinema italiano ma anche e sopratdella stand updy., quando ha capito che voleva essere un attore? “Mi sono avvicinato al teatro a 13 anni. Avevo la passione della recitazione e quindi ho chiesto aigenitori di iscrivermi alla scuola di teatro ‘Grok’ di Milano, che poi ho frequentato per cinque anni.