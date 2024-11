Ilfattoquotidiano.it - Cuffing Season, ecco perché questa è la stagione giusta per trovare l’anima gemella

“Cercasi partner per le serate Netflix, divano&copertina”. Sulle bacheche virtuali di Threads e X (che una volta si chiamava Twitter) è facile imbattersi in messaggi così. Nell’ironia, però, c’è più di un fondo di verità: in questo periodo chi è single tende a cercare attivamente una relazione. Anche il cuore ha le sue stagioni: se d’estate si sente il richiamo delle avventure esotiche, di libertà e divertimento, l’autunno è il momento di rintanarsi al calduccio, preferibilmente nelle braccia di qualcuno. Siccome nella geografia sentimentale di Internet c’è un nome per ogni cosa, sappiate che siamo nel pieno della.Cos’è la“To cuff” significa letteralmente “ammanettare”: metaforicamente, laè il momento dell’anno in cui si cerca di assicurarsi un partner per sopravvivere (emotivamente) ai mesi freddi.