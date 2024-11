Lanazione.it - Costa cara la ricarica dei telefoni cellulari: rifiuti abbandonati con “firma” negli scontrini

Arcola (La Spezia), 7 novembre 2024 – Costeranno care le ricaricheche con i numeri in bella vista, abbandonate dentro i sacchi della spazzatura che hanno formato una discarica a cielo aperto nel parcheggio degli Spiazzi a Arcola. Come minimo cento euro per i responsabili che hanno ‘dimenticato’ di cancellare un indizio che vale una. Hanno lasciato visibili tracce nella discarica abusiva, duedi ricaricheche con il numero, e adesso pagheranno la sanzione come prescrive l’articolo 62 del regolamento della gestione. E’ intervenuta una task force, in un’operazione congiunta tra Comune di Arcola, Polizia Municipale e Maris che ha consentito di liberare ieri mattina gli Spiazzi di Arcola, un luogo adibito a parcheggio nel centro storico che periodicamente diventa una giungla di sacchi e sacchetti, piccoli elettrodomestici guasti e qualche volta anche materassi.