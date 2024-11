Ilnapolista.it - Con la nuova Champions si eliminano solo 25 squadre nella prima fase (Süddeutsche Zeitung)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

LaLeague ha assunto sempre di più le sembianze di un campionato nazionale. Non soltanto per la classifica a girone unico, bensì pure per le dinamiche tipiche da punteggi a lungo raggio. Anche in Germania concordano, lainfatti ha analizzato le criticità della.“Liverpool davanti a Sporting, Monaco e Brest, sembra un classico girone di Europa League, così come la classifica di Graz davanti a Berna, Belgrado e Bratislava sembra giocata di giovedì davanti a stadi non esauriti. Ma no, queste due file da quattro formano la parte superiore e quella inferiore dellaclassifica dellaLeague! Ciò dimostra una cosa: cioè. sì, cosa in realtà?“, con questa ironia ha aperto il giornale tedesco.Leggi anche: Sporting Lisbona, Monaco, Brest: le gerarchie dellache si faccia sul serio)In pratica siamo di fronte a una lunga lista di:“Il mondo del calcio guarda ancora con fascino a questalista di 36 club, così lunga che non sarebbe bastata la mano aperta di un araldo medievale per srotolare la pergamena e annunciare al popolopiazza del mercato che il Real Madrid è presente18 stand.