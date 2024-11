Metropolitanmagazine.it - Chi è Don Most, Ralph Malph in Happy Days: la moglie Morgan Hart e la carriera dell’attore

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Donè famoso soprattutto per il personaggio dinel serial televisivo di successo. Cresciuto a Brooklyn, NY, sin da bambino sognava di diventare come intrattenitori del suo film preferito, The Jolson Story. Durante gli anni della scuola media inizia a studiare recitazione, canto e ballo. A quindici anni ottiene sua prima grande occasione come parte di una rivista musicale per adolescenti che andava in scena nel famoso circuito “Borscht-Belt” dei Monti Catskill di New York. A 20 anni la svolta con il ruolo dinel pilot televisivo. L’attore fu scelto dal regista Jerry Paris e dal produttore esecutivo Garry Marshall che rimasero affascinati dal carisma e dal tempismo comico naturale di Don che rielaborarono la parte e trasformarononell’amato comico della classe che conquistò i cuori dell’America.