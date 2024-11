Romadailynews.it - CGIL e UIL indicono sciopero generale il 29 Novembre

Il segretariodella, Maurizio Landini, ha annunciato, insieme alla UIL, unodi 8 ore per venerdì 292024.La mobilitazione è stata indetta per protestare contro la legge di bilancio, ritenuta “inadeguata a risolvere i problemi del Paese”.I sindacati chiedono un aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni, oltre al finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.La CISL non ha aderito allo, evidenziando divergenze tra le principali organizzazioni sindacali. Il segretariodella CISL, Luigi Sbarra, ha criticato la decisione die UIL, sottolineando una visione differente sulla manovra economica.Il governo, dal canto suo, ha convocato i sindacati per un incontro il 5, mae UIL hanno giudicato tardiva la convocazione, ritenendo che la manovra sia già stata definita senza margini significativi per modifiche sostanziali.