Cambiasso a SkySport | Inter-Arsenal è una vittoria da squadra

Il cuore oltre l’ostacolo ed una compattezza che ha vanificato ogni tentativo avversario:è il manifesto di una partita che conferma il posto da top-club del calcio mondiale per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Nel post-partita, lo studio di Sky Sport elogia la prestazione.Cambiato: “L’gioca e vince da”Una partita attenta da parte dei Campioni d’Italia in carica, in grado di gestire e soffrire i tentativi offensivi dei Gunners di Mikel Arteta. Nonostante i 13 calci d’angolo, i 20 tiri (solo quattro in porta) e svariati cross da parte dell’, l’vince per 1 a 0 grazie al rigore segnato dal solito cecchino Hakan Calhanoglu.Unadi misura in una partita difficile in cui il pallino del gioco è stato tenuto dagli avversari per larghi tratti del match.