Gaeta.it - Blitz dei carabinieri a Lamezia Terme: 59 arresti per associazione mafiosa e traffico di droga

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante operazione deiha scosso il circondario di, in Calabria, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. In totale sono state arrestate 59 persone, di cui 50 finite in carcere e 9 poste ai domiciliari. Le accuse riguardano una vasta gamma di reati legati all’ndrangheta e aldi stupefacenti.Dettagli dell’operazione e accuseL’operazione, condotta daidel Comando provinciale di Catanzaro, si è concentrata su un gruppo criminale attivo neldi sostanze stupefacenti e in altre attività illecite riconducibili all’ndrangheta. La vasta rete di indagati è accusata didi tipo mafioso, con specifico riferimento ai crimini contro la sicurezza pubblica e il mercato delle droghe.