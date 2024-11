Calciomercato.it - Bisseck mura l’Arsenal e ingolosisce la Premier: 40 milioni per strapparlo all’Inter

Il difensore tedesco tra i migliori in campo nel successo dei nerazzurri campioni d’Italia contro. L’ex Aarhus sempre nel mirino dei club inglesi L’Inter resiste agli assalti dele gestisce al meglio il prezioso sigillo su rigore dell’infallibile Calhanoglu, conquistando tre punti fondamentali per l’accesso diretto agli ottavi di Champions League.Yann(LaPresse) – Calciomercato.itDecisivo il ritorno dal primo minuto del regista turco, faro della manovra nerazzurra e determinante anche in fase di non possesso tra lavoro sporto e letture di gioco. Ma non solo l’ex Milan in evidenza, considerando la priva praticamente perfetta di tutto il pacchetto difensivo della retroguardia di Simone Inzaghi. De Vrij attento e tempestivo, Pavard bravo a non concedere spazi a Martinelli, granitico invece Yannche ha fatto valere tutto il suo strapotere fisico.