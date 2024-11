Gamberorosso.it - BereBene 2025: a Roma la più grande degustazione di vini sotto i 20 euro

Sicuramente uno degli eventi più amati e dedicati al vino organizzati dal Gambero Rosso, perché consente agli appassionati di scoprire le migliori etichette italiane coi prezzi più economici e con un alto rapporto qualità-prezzo. Torna, infatti, aladedicata aiinseriti nella guida, che premia le etichette entro i 20sia in enoteca sia nelladistribuzione organizzata. Il tour in giro per l'Italia parte dalla Capitale, con un appuntamento dedicato aimade in Italy più convenienti. L'evento si terrà il 17 novembre prossimo a Palazzo Brancaccio, in viale del Monte Oppio, dove i winelover potranno seguire, tra le 17 e le 20, un percorso di(prenotabile sullo store del Gambero Rosso) alla scoperta delle etichette presenti premiate per il miglior rapporto qualità-prezzo nella guida