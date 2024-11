Tvpertutti.it - Barbara d'Urso non andrà a Sanremo 2025: perché Carlo Conti l'ha esclusa

In questo periodo sono trapelate svariate indiscrezioni in merito ad una possibile partecipazione did'al Festival di. Dopo le apparizioni a Domenica In e a Ballando con le Stelle sembrava fosse in atto un riavvicinamento tra la donna e la Rai, cosa che sarebbe potuta essere suggellata in maniera trionfale con un'apparizione al Festival disembrava intenzionato ad annoverare l'ex presentatrice di Pomeriggio 5 nell'entourage della kermesse canora in qualità di co-conduttrice per una sera. In queste ore, però, il giornalista Roberto Alessi, mediante il suo profilo ufficiale di Instagram, ha divulgato delle informazioni decisamente discordanti da quanto trapelato fino a questo momento., infatti, avrebbe deciso di non includere la donna nel programma canoro.