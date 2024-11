Amazon vuole investire 12 miliardi in un data center a Milano

Lapresse.it - Amazon vuole investire 1,2 miliardi in un data center a Milano

Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha confermato a ‘Mattino 24’ su Radio 24 cheintenderebbe1,2di euro in un.“Confermo che c’è questa proposta – ha spiegato Urso su Radio 24 – le più significative multinazionali hanno intenzione dia lungo termine nel nostro Paese perché lo ritengono in questo momento più affidabile, nel contesto europeo, per realizzare investimenti di lungo periodo. Per supportare questi investimenti occorre però rendere più competitivo il costo dell’energia“.“Ci sono arrivate proposte – ha concluso Urso – anche di gran lunga superiori”.