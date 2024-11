Oasport.it - Allianz Milano batte Cisterna nell’anticipo del 10° turno della SuperLega di volley: Reggers scatenato

Calato il sipario sull’anticipo del decimod’andataRegular Season indi. Sfida all’Cloud tra. Il bilancio alla vigiliaterza sfida assoluta tra queste due squadre era di una vittoria a testa: nella passata Regular Season, al successo interno per 3-0 dei pontini nel primo incrocio hanno risposto i meneghini con una vittoria speculare in tre set tra le mura amiche.All’ombraMadonnina, i padroni di casa, che hanno potuto contare sul recupero di Matteo Piano e sulle voglie di Matey Kaziyski di festeggiare i 5000 attacchi vincenti in Italia, si sono presentati da noni in classifica a quota 6 punti dopo lo stop interno in quattro set con Verona e la sconfitta con il massimo scarto a Piacenza. Discorso diverso per la compagine ospite, vista la vittoria contro Padova in casa per 3-1, lasciando l’incombenza dell’ultima piazza al Grottazzolina.