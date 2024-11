Nerdpool.it - Alien ha appena rivelato il ritorno di un importante villain di Prometheus

Il franchise dicontinua ad ampliare la sua mitologia dopo l’uscita di: Romulus di quest’anno. Ora, unintrodotto nel prequel didiretto da Ridley Scott,, fa il suo, ed è una minaccia più grande che mai!Lo scrittore Jonathan Hickman (House of X, Secret Wars) sta proseguendo con la sua serie crossover oscuras vs. Avengers, e nel secondo numero della miniserie Marvel Comics vieneun retroscena sorprendente su chi si cela dietro le infestazioni di Xenomorfi nei vari pianeti dell’universo, compresa la Terra.La sequenza di apertura dis vs. Avengers #2 rivela che il gruppo di androidi che sta seminando Xenomorfi sui pianeti è proprio David 8 (interpretato da Michael Fassbender), il prototipo originale di androide creato da Peter Weyland e assegnato all’equipaggio della USCSSnella disastrosa spedizione verso LV-223.