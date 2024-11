Lapresse.it - Wta Finals, Paolini sconfitta ed eliminata

Disco rosso per Jasminealle Wtadi Riyadh, in Arabia saudita. Nell’ultima partita del gruppo viola, l’azzurra numero 4 del mondo, si è arresa di fronte alla cinese Qinwen Zheng, numero 7, in due set con il punteggio netto di 6-1, 6-1. Unaapparsa stanca, poco brillante e mai in partita. La cinese Zheng, che si conferma autentica bestia nera della, si qualifica così per le semifinali insieme alla bielorussa e numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Perla prima avventura in singolare alle Wtasi chiude qui, l’azzurra tornerà in campo domani insieme a Sara Eranni nel doppio per provare ad andare avanti.