Ilgiorno.it - Villa Necchi Campiglio si tinge dei “Colori d'autunno”: due giorni di piante, fiori e idee per terrazzi e giardini

Milano – Sidei "d'" con, addobbi floreali pera Milano, sabato 9 e domenica 10 novembre 2024, dalle 10 alle 18. Bene del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano laospiterà la quarta edizione della mostra mercato dedicata ae accessori per il giardinaggio autunnale che ogni anno richiama migliaia di appassionati.e decorazioni La 'due' che avrà come protagonisti camelie, ciclamini, rose, dalie, salvie ornamentali,da frutto, arbusti da bacca e da fiore, erbacee perenni,rampicanti, collezioni di bulbi, tillandsie, semi dirare e insolite, addobbi floreali, insieme a libri, vasi artigianali, arredi e abbigliamento da giardino, attrezzi da lavoro, casette per uccelli, cesti, oggetti di brocantage e tanto altro.