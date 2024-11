Ilgiorno.it - Vigili armati di telelaser. I “piloti“ di città multati a un chilometro di distanza

Gli automobilisti con il piede pesante faranno a cambiare le loro abitudini: insono iniziati i controlli dei limiti di velocità con ilsulle strade a grande scorrimento. L’apparecchio, di ultima generazione, è in grado di rilevare la velocità di un veicolo a oltre undie di effettuare filmati a 400 metri dalla postazione di controllo. Per la polizia locale questi sono dati che fanno la differenza: la, infatti, è caratterizzata anche dalla presenza di strade quasi rettilinee lunghe alcuni chilometri. Sono quelle in cui gli automobilisti sfrecciano di più, senza curarsi troppo della presenza di luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, anche dall’utenza debole: tra questi l’ex ospedale Borella, ora sede dell’ospedale di comunità e della casa di comunità, così come l’area Laghetto.