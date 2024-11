Spazionapoli.it - Verso Inter-Napoli, Darmian accende la sfida: messaggio fortissimo sullo Scudetto

Matteo, esterno di proprietà dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia delladi UEFA Champions League contro l’Arsenal, a pochi giorni dallacontro il. Contro l’, ilsi ritrova davanti a un esame di maturità, l’ennesimo in questo tour de force di scontri diretti per gli uomini di Antonio Conte. L’obiettivo è cancellare la pesante sconfitta di domenica scorsa, contro l’Atalanta, allo stadio Diego Armando Maradona, che ha fatto ritornare la squadra di Simone Inzaghi a una sola lunghezza di distanza in classifica. Ilè riuscito a mantenere, dunque, la vetta in solitaria, ma è chiaro che servirà una prestazione maiuscola, e magari un conseguente risultato utile, per mantenere i nerazzurri a distanza di sicurezza. Non sarà certamente facile, dato il tenore dell’avversario e la volontà da parte dei campioni d’Italia in carica di dare il filo da torcere a chi in questo momento è al primo posto.