Ilfattoquotidiano.it - Una cifra assurda: svelato il cachet dell’ex youtuber Jake Paul per salire sul ring contro Mike Tyson

Sono ben 40 i milioni di euro che si è assicuratoper sfidare la leggenda della boxe. L’appuntamento è fissato per la notte tra il 15 e il 16 novembre, alle 5:00 italiane, quando in Texas si daranno battaglia i due pugili in quello che è certamente l’evento mediatico dell’anno. Se poi sarà anche un indi boxe di alto livello, è ancora un’incognita. L’immensa macchina organizzativa si è già messa in moto e smuoverà diversi milioni di euro tra sponsor e pubblicità. E se Ironnon ha mai voluto rivelare quanto guadagnerà dalla sfida in programma,tra le righe si è fatto sfuggire il compenso persul, indipendentemente dal risultato finale: 40 milioni di euro. La posta in palio per i due è ben diversa: seintende difendere la propria leggenda, l’exvuole confermarsi tra i protagonisti della nuova era del pugilato.