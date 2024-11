Lanotiziagiornale.it - Un altro schiaffo al governo: rinviati alla Corte Ue anche i decreti Cutro

Cambia il contenuto, ma non la sostanza. La sezione migranti del tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio sulla convalida del trattenimento di due migranti disposto in applicazione del decretosulle procedure accelerate di frontiera. E ha soprattutto chiestodi giustizia europea di chiarire se un Paese possa ritenersi sicuro se non lo è per tutte le categorie di persone. Insomma, sempre la solita questione che ilha provato a ignorare con il decreto Paesi sicuri. A quanto pare, senza successo. Migranti,UeIl tribunale di Palermo si chiede in particolare se un Paese possa essere definito sicuro se “vi siano categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di tale designazione”. Intanto è stata disposta la liberazione dei due migranti, uno ghanese e l’senegalese.