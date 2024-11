Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-11-2024 ore 07:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio d’America Vira a destra Trump vince la North Carolina e davanti in Pennsylvania e Wisconsin due Sfidanti due stati in bilico sarebbe Rossetti Trump guida con più lettori rispetto a quelli della Harris che perde Come dicevamo la North carolaina deve vincere il meeting al bagno week consy Ma mente sarebbe indietro portiamo ora pagina Netanyahu licenze a Gardaland e nomina Car nuovo Ministro della Difesa sarai essere in migliaia protestano in piazza polizia manifestanti fuori dalla residenza del premier israeliano Gerusalemme oggi mi riunione dell’assemblea generale dell’ONU dopo la messa al bando del 1 da parte dello stato ebraico molti su Inoltre anni sarebbero rimasti uccisi in combattimento in Ucraina il Parlamento di Mosca vota oggi la ratifica del trattato strategico con Pyongyang opposizioni all’attacco sull’incontro tra la meloni e Pinelle vicepresidente del CSM Ponti vicino al Quirinale affermano che Mattarella è stato avvisato solo a ridosso del colloquio senza essere informato di contenuti modalità oggi il plenum dell’organo di autogoverno della magistratura passa la legge regionale della Campania che può consentire il terzo mandato De Luca anche con i voti del PD ma mare lo scontro con la slide stop a sorpresa della trattativa per la stanza che si Brava l’ultimo atto la compagnia tedesca chiesto uno sconto per il prezzo dei vestimenti fatti dopo l’accordo del 2023 per circa 10 milioni e Ministero dell’Economia ha detto no manovra sulla piccola me lo dizioni alla camera dubbi di bankitalia sulla crescita sul sistema di detrazioni occhi puntati anche sulla sanità potrebbe avere un movente economico la terribile storia del 22enne arrestato a Palo centri estivi Zia ma il figlioletto di 5 mesi nel reparto di pediatria dell’ospedale cittadino di ipotesi investigative che l’uomo mirasse a causare problemi permanenti al cavo orale del piccolo così da ottenere in futuro sussidi per le condizioni di salute del figlio è nella quarta giornata di Champions League Il Milan vince 3 a 1 a Madrid contro Real Madrid la Juventus pareggia 11 a lilla e il Bologna 1 0 con il monaco questa sera su Sky inter-atalanta alle 21 i nerazzurri ospitano l’Arsenal mentre lei è impegnata Stoccarda tennis oggi Fano per la Paolini e noi ci vediamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa