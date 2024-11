Teleclubitalia.it - Tavolo tra USB e sindaco di Aversa per ex lavoratori Tekra: “Il 20 novembre nuovo incontro per trovare soluzione”

Leggi tutto su Teleclubitalia.it

“Dopo un’intera mattinata in presidio, siamo stati finalmente ricevuti dalMatacena al Comune di, dove si è aperto un percorso condiviso tra la nuova Amministrazione Comunale, l’USB e il ‘Comitato Disoccupati di Terra di Lavoro’. Questosegna l’inizio di una serie di confronti che porteranno alla definizione di soluzioni occupazionali per i . L'articolotra USB ediper ex: “Il 20per” Teleclubitalia.