Anteprima24.it - Tasso investito da un’auto a Montesarchio: salvato e rimesso in libertà

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn queste immagini vediamo la vittoria di una squadra che riesce laddove il sistema non funziona. Una squadra da prendere a modello, nata per salvare. Una squadra formata da persone diverse, i cui componenti non tutti i si conoscono tra loro, ma condividono un unico obiettivo: salvare una vita. Il salvataggio in questione è stato possibile grazie alla segnalazione di un giovane motociclista che passando per una strada nel comune di(BN) ha notato del sangue a terra e un animale che non si muoveva. Avvicinatosi ha constatato che si trattava di una “Meles”, ovvero femmina diche investita daversava in condizioni disperate. Prontamente allertava il servizio veterinario d’emergenza e grazie alla bravura e tempestività di intervento del dott.