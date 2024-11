Zonawrestling.net - Steph De Lander: “In TNA ci sarà sempre posto per Indi Hartwell”

Ospite nella trasmissione di Jamie Apps,Deha parlato della sua amica ed ex collega in quel di NXT,. Leggiamo assieme le sue dichiarazioni: “Purtroppo quando hai talento, ma non sei nella posizione di esprimere il tuo potenziale, è davvero difficile raggiungere il successo. E’ un periodo che possono vivere diverse persone nel corso della loro carriera, anche per me è stato così a NXT. Poi però arriva il momento in cui qualcuno in te ci crede e in questo la TNA è ilperfetto e se lei volesse, unper lei ci sarebbe. Di sicuro nei prossimi mesi qualcosa accadrà”.ha recentemente concluso il suo rapporto lavorativo con la WWE, si aspetta qudi capire dove e quando l rivedremo di nuovo attiva sul ring.