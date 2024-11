Probabili formazioni Juventus-Torino | dodicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, match valido per ladi, in programma alle 20:45 di sabato 9 novembre all’Allianz Stadium. Derby della Mole attesissimo tra i bianconeri reduci dalle fatiche di Champions e con molte pressioni sulle spalle e i granata in caduta libera con unadi sconfitte intervallate da un unico ko. Chi riuscirà ad avere la meglio? La partita sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte dei due allenatori in questo match, vale a dire Thiago Motta e Paolo Vanoli.– Cabal titolare a sinistra, Weah favorito per il ruolo di esterno offensivo di destra. Vlahovic non riposa, del resto è il derby e gli si chiedono i gol.– Vlasic rimpiazza l’acciaccato Adams per far coppia con Sanabria nel 3-5-2 di Vanoli, spazio a Linetty in mezzo al campo.