Posti letto universitari, Caso (M5S): 'A rischio 60mila alloggi'

Il problema della mancanza diper studentista diventando sempre più grave in Italia, con la prospettiva di una riduzione di 60.000 alloggi. Questo scenario preoccupante ha spinto il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio, a denunciare ile a criticare duramente il Governo Meloni per la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Vediamo più in dettaglio le accuse e le possibili conseguenze per gli studenti italiani. I fondi del PNRR e il futuro deiper gli studentiSecondo il deputato Antonio, capogruppo del M5S in Commissione Cultura, il problema deiè strettamente legato alla gestione dei fondi del PNRR, destinati anche a migliorare e ampliare le strutture per studenti.