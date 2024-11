Lanazione.it - Pistoia, Giuliana De Sio e Valerio Binasco in scena con ‘Cose che so essere vere’

, 6 novembre 2024 - La Stagione di Prosa 2024/25 dei Teatri di, a cura di Saverio Barsanti, prosegue al Teatro Manzoni sabato 9 e domenica 10 novembre (feriale ore 20.45, festivo ore 16) ospitando lo spettacolo Cose che sovere (Things I Know to Be True) di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, per la regia diDe Sio esono i protagonisti di questo toccante, divertente e coraggioso dramma che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio. Insieme a loro, nel primo allestimento italiano del potente testo di Bovell, Fabrizio Costella, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Stefania Medri. Le scene e le luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Alessio Rosati, il suono di Filippo Conti, video e pittura di Simone Rosset.