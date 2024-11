Davidemaggio.it - Piedone – Uno Sbirro a Napoli: Salvatore Esposito sulle orme di Bud Spencer

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Arriverà su Sky Cinema il 2 dicembre e per quattro puntate cercherà di ridare al pubblico il sapore del celebre personaggio di Bud– Unosarà interpretato da, Genny di Gomorra, e fungerà da vero e proprio spin off della quadrilogia che tra gli anni ’70 e ’80 raccontò le gesta del commissario Rizzo.– Uno: trama e cast Il protagonista della storia sarà Vincenzo Palmieri, allievo del popolaree suo “erede spirituale”. Per lui tornare asignifica chiudere i conti con il passato e dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra, dimostrando che i suoi metodi anticonvenzionali sono l’arma migliore per risolvere i casi in una città complessa come la sua. La commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), capa del distaccamento di Polizia al porto die poliziotta determinata e molto diversa da lui, gli darà decisamente del filo da torcere.