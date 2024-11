.com - Paolini, oggi la sfida a Zheng per le semifinali delle Finals: orario e dove vederla in tv

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Riad torna a colorarsi di azzurro., mercoledì 6 novembre, Jasmineaffronta la cineseQinwen nella terza partita del girone alle Wta, in corso in Arabia Saudita. In palio c’è l’accesso alle, con le tenniste che sono appaiate al secondo posto a quota 2 punti dietro Aryna Sabalenka. Nelle prime due partiteha raccolto una vittoria, contro Elena Rybakina, e una sconfitta proprio contro la bielorussa, già sicura del primo posto del girone. Stesso percorso per, che ha perso con Sabalenka all’esordio per poi battere Rybakina. Il match traè previsto, mercoledì 6 novembre, non prima13.30 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate già tre volte, con l’azzurra che è uscita sconfitta in tutti precedenti.