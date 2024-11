NYT | Trump ha il 78% chance di vincere

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

4.30 Aumentano le possibilità di vittoria per: secondo il contatore del New York Times, le probabilità sono salite al 78%. Il modello in tempo reale del quotidiano Usa, che stima l'esito della corsa basandosi su sondaggi, voti già scrutinati e previsioni sui voti restanti,attribuisce al tycoon 293grandi elettori contro i 245per la vicepresidente. Se la tendenza dovesse essere confermata,avrebbe un margine sufficiente per assicurarsi la maggioranza e riconquistare la Casa Bianca.