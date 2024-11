Nations League femminile 2025 26 domani il sorteggio | Italia nella Lega A

Leggi tutto su Sportface.it

Sta per cominciare la seconda edizione della Uefa Women’salle ore 13.00 a Nyon si svolgerà ildella fase a gironi della competizione, che prenderà il via nel febbraio. Le 53 nazionali partecipanti sono suddivise in tre leghe in base al piazzamento nel percorso di qualificazione a Euro: l’, grazie al primo posto nel proprio raggruppamento, ripartirà dalla prima fascia dellaA insieme alla Spagna campione in carica, Germania e Francia. Alsarà presente il CT Andrea Soncin, che nel settembre dello scorso anno iniziò la sua avventura sulla panchina azzurra proprio in. La fase a gironi della competizione determinerà le quattro squadre che accederanno alle Finals e anche le promozioni e le retrocessioni tra le leghe in vista delle qualificazioni europee per il Mondiale del 2027 in programma in Brasile.