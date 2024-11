Mondiale di Kobudo, gli atleti di Sermoneta conquistano 31 medaglie

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Latina – Nuovi successi per l’asd Sport per tutti di, che al primo Campionatodia Tivoli sono tornati a casa con 31in 55 gare disputate, di cui 3d’oro, 10d’argento, 18di bronzo, oltre ai 4 quarti posti e altri buoni piazzamenti in pool numerose. Podi conquistati dai 19diguidati dal loro Maestro 5° Dan Nicola Marone, sebbene glipratichinoda meno di un anno. Alessio Aceto, Andrea E Filippo Bartoccini, Gianluca e Giulia Bruni, Francesco Cioccheti, Elisa D’Angelo, Francesco Di Stefano, Giuseppe Feola, Leonardo Iachetti, Monica Marone, Valentino e Terenziano Milani, Luca Porcelli, Gioele Retacchi, Gabriele Maimone, Ines Riccardo, Giovanni Tafuto e lo stesso Maestro Nicola Marone, hanno gareggiato in tutte le specialità di basic weapons: Bo, Sai, Tonfa e Nunchaku.