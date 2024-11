Liberoquotidiano.it - Malattie della pelle, efficace il pre-screening online su 'Derma-Point.it'

Roma, 6 nov. (Adnkronos Salute) - Grazie alla compilazione di un semplice testsul sito.it, 1 persona su 2 con significativi fattori di rischio per la cheratosi attinica ha ottenuto gratuitamente una diagnosi specialistica e un rapido accesso alle cure. A 3 anni dall'avvio,.it si afferma un punto di riferimento autorevole in Rete, grazie alla collaborazione editoriale di un board di circa 30tologi, e una vera e propria esperienza digitale interattiva che incoraggia il paziente ad assumere un ruolo attivo nella gestionesua salute. Nato per favorire la diagnosi precoce di alcune tra le più diffuse patologie cutanee come la psoriasi, latite atopica e la cheratosi attinica, migliorare la collaborazione tra medico e paziente, a vantaggio del successo terapeutico e del benessere complessivo dell'assistito, il progetto digitale ha il patrocinio di Sidemast, Società italiana ditologia medica, chirurgica, estetica e disessualmente trasmesse, e delle associazioni di pazienti Anda (Associazione nazionaletite atopica) e Apiafco, con il supporto dell'azienda farmaceutica Almirall.