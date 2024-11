Liberoquotidiano.it - L'uragano Trump fa già la prima "vittima": "Andiamo subito a votare", Germania nel caos

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lidner avrebbe proposto nella riunione con il cancelliere Olaf Scholz e con il ministro dell'Economia Robert Habeck per discutere della crisi sul bilancio di convocare elezioni anticipate all'inizio del 2025. È quanto rivela la Bild, che lo ha appreso da alcuni dei partecipanti. Il destino della coalizione 'semaforo' composta dai socialdemocratici, Verdi e liberali è appeso ad un filo dopo mesi di litigi sulla rotta economica e di bilancio da dare alla, sull'orlo della recessione. I leader della maggioranza sono riuniti in cancelleria dove potrebbero trascorrere parte della notte. L'esito è incerto. Gli allarmi sono aumentati nel corso della giornata. Il vicecancelliere verde e ministro dell'Economia Robert Habeck ha invitato gli alleati alla ragione, sottolineando che con il ritorno dial potere "il governo deve essere pienamente in grado di agire".