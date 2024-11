Lanazione.it - Lucchese, contro il Legnago ultimo appello

Incassata la fiducia della società, attraverso le parole dell’amministratore delegato Lo Faso, rimasto, di fatto, l’unico dirigente a tirare i fili, dal momento che il presidente Bulgarella, ormai da diversi mesi, ha altro a cui pensare, ora ladeve invertire decisamente la rotta, mettere un freno al recente e costante "trend" negativo, perché se la squadra dovesse continuare a viaggiare alla media di un punto a partita, chiuderebbe il campionato a 38 punti, cioè in zona play-out. Di solito la salvezza è intorno a quota 40. Va da sé che i rossoneri, per arrivarci, dovrebbero, intanto, conquistare 7 punti nelle ultime 6 gare che rimangono al giro di boa e chiudere il girone di andata intorno a quota 20-21. Anche se saranno partite molto delicate, sia quelle in casa (, Pontedera ed Arezzo), che soprattutto quelle in viaggio (Terni, Pesaro e Sassari), Tumbarello e compagni dovranno provare con rinnovata forza a centrare quell’obiettivo.