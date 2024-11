Oasport.it - LIVE Spagna-Italia 31-30, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfiorano l’impresa ma si arrendono alla corazzata iberica

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.46 Il miglior marcatore dell’incontro è Mikael Helmeon con 7 gol (6 su 7 dlinea dei sette metri). Per lail miglior realizzatore è stato Daniel Fernandez Jimenez con 6 reti.22.44 La differenza l’ha fatta la profondità della rosa della. I molteplici cambi della formazionehanno permesso ai veterani di rifiatare senza mai perdere la qualità. La maggiore freschezza dei padroni di casa si è fatta sentire nei minuti finali.22.42 Grandissima partita per l’che giocapari con la, bronzo olimpico ed iridato. Glisono arrivati fino ad un massimo vantaggio di 4 reti sul punteggio di 17-21 (minuto 37).22.40 FINISCE QUI!! L’accarezza il sogno ma si arrende al rientro prepotente degli iberici. Lavince 31-30.