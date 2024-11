Ilrestodelcarlino.it - "Le strategie per le imprese per accedere ai mercati esteri"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Qual è la strada per le nostreperai? Lo valuterà l’indagine della Camera di commercio della Romagna rivolta alledi Forlì, Cesena e Rimini per raccogliere informazioni sulleadottate peraie identificare i loro fabbisogni. L’indagine è rivolta allemanifatturiere per conoscere e comprendere meglio le necessità delleche operano neiinternazionali. "Ledel territorio romagnolo si trovano ad affrontare un panorama economico sempre più problematico – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – con l’indagine avviata vogliamo identificare i loro fabbisogni e le opportunità di sviluppo, per creare strumenti e servizi su misura, in modo da agevolare il loro ingresso, consolidamento ed espansione suiinternazionali.