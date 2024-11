Calciomercato.it - Lazio, aggirata la sanzione Uefa: rischio maxi stangata

Non solo la Champions League: in questi giorni si giocheranno anche partite di Europa League. Latiene d’occhio laDomani sera, quando laospiterà il Porto per la quarta giornata di Europa League, l’attenzione non sarà rivolta solo al gioco in campo., occhio alla possibile(LaPresse) – Calciomercato.itIn vista della partita di Europa League in programma domani sera trae Porto, i tifosi biancocelesti saranno sotto stretta sorveglianza in virtù delle recenti sanzioni imposte dallaper comportamenti considerati inadeguati. In particolar modo, secondo il massimo organismo calcistico europeo, in occasione della partita contro il Nizza, alcuni sostenitori laziali si sarebbero resi responsabili del lancio di oggetti, petardi e fumogeni in prossimità del campo, oltre ad aver intonato presunti cori e ululati di stampo razzista.