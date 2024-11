Ilveggente.it - Lautaro Martinez è il numero 1 al mondo: vinto un premio prestigioso

Leggi tutto su Ilveggente.it

Un riconoscimento importante per, che si è portato a casa uninternazionale nel Principato di Monaco Cosa spinge un campione a non arrendersi neanche dopo una delusione cocente? La storia diMartínez in questa stagione risponde perfettamente a questa domanda. Dopo un anno di sacrifici, gol pesanti e una leadership sempre più evidente all’Inter,ha visto sfumare il sogno del Pallone d’Oro, piazzandosi soltanto al settimo posto.importante per(AnsaFoto) – ilveggente.itUn risultato che non rende giustizia a tutto ciò che ha fatto sul campo, lasciando una scia di amarezza tra i tifosi e lo stesso attaccante argentino. Ma, invece di abbattersi,ha scelto di trasformare quella delusione in nuova determinazione. Questa stagione è stata probabilmente la migliore della sua carriera: capocannoniere della Serie A, protagonista in Champions League e punto di riferimento per la sua Argentina, che grazie ai suoi gol hala Copa America.