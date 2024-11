Justcalcio.com - Kean è ancora una volta il ‘Re’… dopo il suo infruttuoso acquisto con l’Atlético!!!

2024-11-06 10:26:36 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Moise Bioty(Vercelli, 2000) è diventato, per anni, la grande speranza del calcio. Il fatto di essere ilprimo giocatore nato dal 2000 in poi a segnare in una major league Lo ha consacrato come una sorta di Balotelli 2.0con tutto il bene e il male che ciò comporta. Anche lo stesso agente li rappresentava: Mino Raiola. Irruppe con forzama, poco a poco, sulla base di decisioni non sempre corrette, perso vapore. È andato in prestito all’Hellas Verona alla ricerca di minuti in Serie A, tornato alla Juvese ne andò trasferito all’Everton nel 2019 per 27,5 milioni di euroha lasciato numeri migliori che sensazioni -17 gol in 41 partite- durante il suo anno in prestito al PSG per poi tornare alla Juventus. Prima ceduto e poi ceduto, per 30 chili.