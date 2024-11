Spazionapoli.it - Inter, l’annuncio di Inzaghi in vista della sfida col Napoli

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Simoneha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video primapartita che i nerazzurri stanno giocando con l’Arsenal ed indel. Ilsi prepara alla prossimacontro l’di Simone. La squadra nerazzurra, primacontro gli azzurri, affronterà stasera l’Arsenal in Champions League,delicata e che dovrà definire anche quelli che saranno i contorni il percorso nella massima competizione europea. Simone, però, guarda alladelcon attenzione e senza sottovalutare anche quella che è la gestionerosa. Cosi anche in occasionepartita con l’Arsenal l’allenatore ha optato per dei cambi volti proprio a tutelare la stabilità fisica dei suoi giocatori., le parole diincol“Abbiamo avuto 6 partite dispendiose, si ragiona partita dopo partita.