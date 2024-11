Linkiesta.it - Il design delle biciclette come spunto per una città più sicura e sostenibile

Dalla leggendaria Saltafoss alle gravel moderne per il bikepacking; dalla Graziella Carnielli pieghevole alla Stelbel SB/04 realizzata tramite la stampa in 3D. La bicicletta è sempre riuscita a reinventarsi e a scegliere – senza forzature – la sua modernità, connettendoe mobilità. A confermarlo è la mostra Bicyclette: Un altro Giro tra Francia e Italia (ADIMuseum di Milano, fino all’8 dicembre), che vuole riflettere attorno al mezzo ecoper eccellenza puntando su un approccio storico, ma non slegato dall’attualità. «Il nostro museo vuole prendere posizione, e questa mostra punta a dare un segnale alla politica», ha detto Luciano Galimberti, presidente dell’ADI, durante l’opening di martedì 5 novembre. Il riferimento è anche ai grandi temi della mobilità, che hanno spinto Francesco Franchi, curatore del progetto grafico, a inserire una strada ciclabile all’interno del poster della mostra.