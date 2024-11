Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 6 novembre: Champions League ed Europa League

di, si chiude la quarta giornata della fase a girone unico dellacon nove partite in programma, in campo Atalanta e Inter. Si chiude stasera con le restanti nove partite in programma la quarta giornata della fase a girone unico di. Le due italiane in campo hanno delle partite tutt’altro che facili. L’Inter ospiterà l’Arsenal, una delle candidate alla vittoria della Premier: rispetto alla squadra di Simone Inzaghi però i Gunners non attraversano un periodo brillante, hanno fatto un solo punto nelle ultime tre di campionato e inhanno battuto lo Shakhtar solo di misura. Idied(LaPresse) – IlVeggente.it L’Atalanta va a caccia di un’altra impresa contro lo Stoccarda, che nello scorso turno ha vinto a Torino contro la Juventus: sfida tra attacchi molto prolifici, i gol non dovrebbero mancare.