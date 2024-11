Ilgiorno.it - Greta Spreafico scomparsa, livelli di cadmio e piombo altissimi nelle ultime analisi del sangue? “Esami non attendibili”

Como, 6 novembre 2024 –il 4 giugno 2022 e ledelche la cantante di Erba, nel Comasco, ha eseguito rivelerebberodi. Come sia possibile resta un mistero, così come se qualcuno possa averla avvelenata o meno. Ma la vicenda è tutta avvolta nel mistero: per il momento c'è un'indagine per omicidio con due persone iscritte nel registro degli indagati: Andrea Tosi, amico della cantante, e l'ex fidanzato Gabriele Lietti., l’eredità e l’ultimo viaggio per vendere la casa del nonno Ledella donna sono state mostrate durante la trasmissione ‘Ore14’ in onda su RaiDue. Sulla vicenda è intervenuto anche il fratello di, Simone che ha precisato di non credere che qualcuno possa averla avvelenata: “ha vissuto tutti gli anni della sua vita in compagnia dei genitori.