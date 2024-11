Anteprima24.it - Grazzanise, licenziato dipendente iscritto alla CGIL: “Non resteremo a guardare”

Tempo di lettura: 2 minutiAl Caseificio La Contadina disembra che iscriversi al sindacato può far scattare a nostro avviso in modo molto improvvisato e privo di fondamenti giuridici un licenziamento per giusta causa. E’ quello che è accaduto ad un lavoratore della suddetta azienda il quale per cercare di migliorare la condizione di lavoro partendo da ciò che prevede il Ccnl di riferimento, decide liberamente di iscriversiFlai; cosa normalissima per un lavoratore ma evidentemente non in quel cotesto lavorativo. Subito dopo la libera adesione al sindacato, dopo due giorni al lavoratore gli viene notificato il provvedimento di licenziamento del tutto pretestuoso ed infondato. Appare evidente la forzature improvvisata dell’azienda la quale ha reagito al solo pensiero di avere lavoratori organizzati nel sindacato.