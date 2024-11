Ilnapolista.it - Gli ultras sulla Treccani: un omaggio alla parte sana di questo mondo

Gli. O meglio sulMagazine. Lo speciale lingua italiana “Essere: Retorica, Lingua, Lessico”. Uno studio accademico suuniverso. Studio in cui – come precisano gli autori – “non saranno volutamente contemplati gli aspetti di cronaca nera che hanno affollato e affollano i media; il nostro intento è stato di raccontare ladicosì variegato e complesso”. C’è molta Napoli e molta Federico II in questa iniziativa culturale. Il curatore è Ciro Perna professore di letteratura italiana all’Università Federico II. Il fenomeno è analizzato da diverse prospettive: sociologica (con Luca Bifulco e Guido Trombetti, ovviamente Federico II), storica (Claudio Buongiovanni, Università della Campania), linguistica (Francesco Montuori, Federico II; Fabio Romanini, Università di Ferrara; Mirko Volpi, Università di Pavia), così da costruire la fisionomia dell’, che fonda la sua retorica su un percorso secolare, che plasma la sua lingua in contesto, che èimprescindibile della società contemporanea.